L’étape d’Amsterdam n’était donc qu’un accident… Dernier du Challenger néerlandais le week-end dernier, 3×3 Paris est reparti de l’avant, décrochant une quatrième finale de Masters sur le World Tour cette année (défaites à Marseille et Shanghaï, victoire à Lausanne) à Macao.

Impuissant sur la dernière marche face aux n°1 mondiaux de Ub Huishan (16-21), le quatuor composé de Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard a cependant glané de nouveaux points précieux dans la course à la qualification pour la finale mondiale du World Tour à Hong Kong du 22 au 24 novembre prochain. Pour ce faire, les hommes de Karim Souchu ont successivement éliminé San Juan (21-16) et le Partizan Belgrade (21-15) lors du tour final.

En omettant l’impair d’Amsterdan, 3×3 Paris a donc participé à sa quatrième finale en un mois, si l’on ajoute le Challenger de Hambourg et celui de Yichang. Soit une formidable manière de faire fructifier la médaille d’argent olympique…