Engagé dans une course à la qualification pour la finale mondiale du World Tour à Hong Kong du 22 au 24 novembre prochain, l’équipe de 3×3 Paris se rapproche de plus en plus du Graal. Après avoir atteint la finale du Masters de Shanghaï le 23 septembre puis remporté le Challenger de Hambourg samedi dernier, les hommes de Karim Souchu ont fait fi du décalage horaire pour signer une nouvelle grosse performance en Chine.

Têtes de série n°2 du Challenger de Yichang, qualificatif pour le Masters de Manama, les Parisiens ont atteint la finale du tournoi, seulement battus par les Lituaniens de Raudonvaris (15-21), comme à Marseille en mai dernier. Pour s’ouvrir les portes de la finale, le quatuor composé des médaillés olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut, ainsi que de Paul Djoko et Hugo Suhard, a terminé premier de sa poule (21-8 contre Qinhuangdao puis 20-13 face à Saitama) avant de successivement écarter Kandava (21-19) et Barcelone (21-16).

En onze étapes sur le World Tour, Paris a disputé sa sixième finale de l’année. Sans oublier la plus importante, évidemment, celle des Jeux Olympiques…