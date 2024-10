Le nom de Franck Seguela devrait désormais résonner dans le monde du basket 3×3. Grâce à une série de performances impressionnantes, le joueur français a réussi à se hisser parmi les dix meilleurs joueurs mondiaux dans cette discipline en pleine expansion, comme le rapporte TrashTalk. Avec 758 988 points, le frère de Thomas Seguela (TOAC, NM2) est huitième.

Une ascension irrésistible

Franck Seguela, membre du collectif Paris 3×3, enchaîne les succès depuis plusieurs mois, notamment grâce à des résultats marquants à Shanghai et Hambourg. Les critères principaux du classement individuel, à savoir l’importance des tournois, les statistiques personnelles et les performances collectives, ont tous joué en sa faveur.

L’année 2024 a été particulièrement prolifique pour lui. Franck Seguela a brillé sur les plus grandes scènes internationales, notamment lors des Masters de Marseille et Lausanne, où il a décroché une victoire, ainsi qu’en finale à Shanghai. Il a également participé à la finale olympique et atteint les quarts de finale à la Coupe d’Europe. Cette régularité au plus haut niveau fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés et respectés dans le monde du 3×3.

Une équipe solide derrière lui

Seguela n’a pas réalisé cet exploit seul. Entouré de joueurs talentueux tels que Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko, il a construit une alchimie qui porte ses fruits. Ensemble, ils ont formé une équipe redoutable, accumulant trophées et récompenses individuelles, avec notamment plusieurs titres de MVP pour Franck. Leur collectif Paris 3×3 est devenu une référence dans le circuit mondial.

Paris 🇫🇷 win the #3x3ChHamburg and qualify to the #3x3WTNeom 🇸🇦 MVP ⭐️ Franck Seguela Miami 🇺🇸 and Hangzhou 🇨🇳 also got their tickets to Neom ✈️#3x3WT pic.twitter.com/W6OO6AKSOJ — 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 28, 2024

Une saison prometteuse

Franck Seguela ne semble pas vouloir s’arrêter là. Avec des rendez-vous à venir comme le Challenger de Yichang et les Masters d’Amsterdam en octobre, le Français vise encore plus haut. Ces compétitions pourraient bien renforcer son statut dans le Top 10 mondial et permettre à Paris 3×3 de se qualifier pour la finale du World Tour à Hong Kong.

Dans un monde où les Serbes dominent la scène du 3×3, Franck Seguela est parvenu à s’immiscer parmi les meilleurs, rappelant que le basket français a réussi à s’installer dans cette discipline aussi bien chez les garçons que les filles. Chez les filles, Marie-Eve Paget occupe la 4e place du classement individuel, devançant Laetitia Guapo (13e), Myriam Djekoundade (31e), Hortense Limouzin (32e), Marie Mané (54e) et Eve Wembanyama (63e). Autrement, Paul Djoko est le deuxième Français (21e), Jules Rambaut complète le podium tricolore (23e), alors que Raphaël Wilson (37e), Hugo Suhard (58e) et Vincent Fauché (79e) sont aussi dans le Top 100.