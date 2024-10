Dans le ciel d’Amsterdam aux Pays-Bas, 3×3 Paris est retombé de son petit nuage. Après trois finales en 10 jours (Shanghaï, Hambourg et Yichang), l’équipe composée de Franck Seguela et Jules Rambaut, ainsi que de Paul Djoko et Hugo Suhard, a terminé 12e et dernière du Masters d’Amsterdam.

Après trois finales de Masters consécutives, une dernière place lors du 4e

Dans les tournois Masters, 3×3 Paris restait également sur un incroyable lancée en 2024, avec deux finales (Marseille et Shanghaï) et une victoire (Lausanne). Cette fois, dans la capitale des Pays-Bas, l’aventure aura été de courte durée après deux défaites en poules. Malgré un gros match chacun des deux Olympiens Franck Seguela (10 points dont 5/7 à 2-points contre les Chinois de Chongming) et Jules Rambaut (8 points et 4 rebonds contre les Serbes de Liman), la formation de Karim Souchu a dû s’incliner de peu à chaque fois (-4 et -3).

Ce dernier tournoi n’est pas une bonne opération dans la perspective d’une qualification pour la finale mondiale du World Tour. 3×3 Paris se classe actuellement 9e, alors que 12 équipes se retrouveront à Hong Kong fin novembre.