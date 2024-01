42 ans et toujours frais : Tremmell Darden repart pour un tour en Allemagne !

C’était un autre temps. En 2011, après avoir découvert la Pro A avec la SIG Strasbourg, Tremmell Darden avait été l’un des hommes de base du titre de champion de France du SLUC Nancy, le plus prolifique statistiquement du moins (17,1 points, 6,6 rebonds et 2,3 passes décisives pour 19,7 d’évaluation en 38 minutes de moyenne). Plus de douze ans plus tard, en compagnie de l’ex-Espoir Abdel Sylla (désormais en Nationale 1, à Tours), l’ailier californien est le dernier membre de cette escouade historique à poursuivre sa carrière.

Sorti de l’université de Niagara en 2004, Tremmell Darden (1,96 m, 42 ans) a trouvé un endroit où démarrer sa 20e saison (!) professionnelle. Le vétéran a été embauché par Crailsheim, relégable en BBL, où il pourra discuter de ses bons souvenirs de l’Est de la France avec Léo Westermann (10,2 points, 2,4 rebonds et 4,8 passes décisives en 10 rencontres).

Depuis 2018, Tremmell Darden étire ainsi son parcours outre-Rhin. Vu successivement à Ludwisburg et Weissenfels, l’homme aux 88 matchs d’EuroLeague (avec Malaga, Kaunas, Madrid et l’Olympiakos) valait encore 9,3 points à 49% et 4 rebonds de moyenne l’an dernier en Bundesliga. I