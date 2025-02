47 d’évaluation, la performance record de Golle Dembele (Monaco) !

Et dire qu’avec une adresse plus acceptable aux lancers-francs (2/6), son pêché mignon (29% cette saison), il aurait pu aller titiller les 51 d’évaluation d’Etienne Ca (en 2017), deuxième meilleure évaluation du championnat Espoirs derrière l’intouchable Vincent Pourchot (62 d’évaluation en 2011 !), depuis que les statistiques sont répertoriées (en 2008/09).

On dira que cela symbolise la marge de progression de Golle Dembele (2,02 m, 19 ans), exceptionnel samedi à Strasbourg lors de la large victoire des Espoirs de Monaco (96-66). Sur le parquet du Rhénus, l’intérieur U21 de la Roca Team a compilé 36 points à 17/19, 15 rebonds (dont 9 offensifs), 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre pour 47 d’évaluation en 30 minutes.

« Il a dominé tous les aspects du jeu à Strasbourg », apprécie son entraîneur, Mickaël Pivaud. « Il a attaqué le match de la très bonne manière, en étant incisif sur ses attrapers de balle (sic), lui qui d’habitude regarde toujours la passe en premier. Il a aussi été très bien alimenté par Taiga Okada, qui lui a fait 8 passes décisives. Il a été résilient, présent dans tous les secteurs du jeu, jusqu’à un tir à 3-points où il avait malheureusement mordu la ligne. En plus, il a joué avec une envie communicative, alors qu’il a tendance à être un joueur d’équipe, de rôle, qui a un peu le masque. Là, il a fait vraiment plaisir à voir ! »



« Il a de vraies aptitudes sur le haut niveau »



Golle Dembele a établi statistiquement la meilleure performance de l’opus 2024/25, surpassant le 44 d’évaluation de Paul Mbiya (ASVEL). Surtout, si Noah Manet était aussi monté à 47 d’évaluation en 2022/23, on n’avait plus vu mieux en Espoirs depuis près de six ans, et une pointe à 48 d’évaluation d’Allan Dokossi, alors sous les couleurs de Fos-Provence.

Originaire de Villeneuve Saint-Georges, passé par la Saint-Charles avant de transiter par les centres de formation de Paris et Nanterre, le Francilien est arrivé l’été dernier à Monaco, d’abord embauché comme pivot, avant de basculer vers le poste 4. « Depuis le mois de janvier, Golle est revenu avec de nouvelles intentions suite à ses entretiens de positionnement (18,8 points à 82% et 8 rebonds depuis le début de l’année, ndlr) », apprécie Mickaël Pivaud. « Il est pleinement épanoui dans le projet et il le fait savoir. Il est dans le Top 5 des meilleurs pourcentages dans la raquette (71%) mais le problème est qu’il a toujours pris trop peu de tirs, il doit doubler sa moyenne de tentative. Avec ses très bonnes mains, c’est un garçon qui a beaucoup de talent et de vraies aptitudes sur le haut niveau. Ce genre de performance peut l’aider. » Cela n’a effectivement jamais fait de mal…