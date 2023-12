À Cluj-Napoca, un début euphorique et une fin maîtrisée pour la JL Bourg

EuroCup - Dans une rencontre entre ténors du groupe B, la JL Bourg a vu Cluj-Napoca souffler dans sa nuque après avoir pourtant réalisé une première période de haute volée. Les Burgiens ont su rester solides dans le dernier quart-temps pour l'emporter (89-98).

Match après match, la JL Bourg continue de s’affirmer comme l’une des meilleures équipes d’EuroCup cette saison. En Roumanie, la Jeunesse Laïque a d’abord régné en maître pendant 20 minutes face à Cluj-Napoca (3e). Par la suite, les Bressans ont su résister au retour des coéquipiers d’Adam Mokoka pour signer la très belle opération de cette 12e journée d’EuroCup. En effet, dans le même temps, Ulm (4e) s’est incliné sur le parquet de Lietkabelis. L’équipe de Frédéric Fauthoux possède ainsi deux victoires d’avance sur ces deux équipes.

Une première période de rêve, Isiaha Mike sur un nuage

Sans Zaccharie Risacher (virus), la JL Bourg n’a pas eu le moindre souci à débuter sa partie. L’absence de son jeune ailier ne s’est absolument pas fait ressentir dans les vingt premières minutes de la partie, tant les joueurs de Frédéric Fauthoux ont développé un jeu léché en première période. Mené par un Isiaha Mike étincelant ce mardi (14 points dans le seul premier quart-temps, 28 au final), Bourg-en-Bresse a assommé Cluj-Napoca dès le premier quart-temps (17-37, 10′). L’ancien strasbourgeois Jarell Eddie (7 points en 19 minutes) pénalisé par des fautes toute la soirée, le club roumain s’en est remis à un autre ancien joueur du championnat de France, le meneur et ancien limougeaud Bryce Jones (11 points), pour tenter de limiter la casse à la mi-temps (35-55, 20′).

La JL Bourg solide 2e de son groupe

Bien qu’assommés, les joueurs de Cluj-Napoca sont revenus des vestiaires avec l’intention de ne pas se laisser faire. Poussés par les nombreux spectateurs de la BT-Arena, ils ont augmenté le curseur défensivement et ont très rapidement plongé la JL Bourg dans la pénalité en début de 3e quart-temps (4 fautes d’équipe après à peine deux minutes). De quoi revenir tout proche des Burgiens en milieu de 4e quart-temps (78-83, 34′) sur un tir extérieur de l’ailier français Adam Mokoka (5 points et 3 rebonds en 18 minutes). Sauf que la JL Bourg est pourvue d’une solidité à toute épreuve en EuroCup : Bryce Brown (12 points) a enchaîné 5 points de suite tandis que les cadres JeQuan Lewis (17 points et 6 passes décisives) et Isiaha Mike ont inscrit les lancers-francs nécessaires pour garantir ce 10e succès en 12 matchs dans la compétition européenne cette saison.

