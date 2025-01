A la mi-saison, le suspens reste entier en Nationale 2 : Sapela, le BBM, Gravenchon et Souffelweyersheim en tête

Qui seront les heureux promus en Nationale 1 en 2025 ? Cette année, réforme oblige, il sera nécessaire de terminer en tête de sa poule pour monter sportivement.

Dans la poule A, le Pays Salonais (Sapela) domine les débats cette saison, avec un bilan encourageant. Les Provençaux possèdent dix victoires pour une défaite. Leur seul revers est survenu le 16 novembre contre Beaujolais Basket. D’ailleurs, l’équipe de William Hervé est à la poursuite au classement des Tigers, ils sont actuellement deuxième (19 pts) avec un bilan de huit victoires pour trois défaites. Après avoir récupéré tous ses blessés, et notamment Florian Thibedore. Sinon, la formation orchestré par Sébastien Chérasse a terminé la saison par un précieux succès aux dépens de ses voisins d’AIL Rousset (88-74). Dans le bas du classement, Caluire-et-Cuire, plus mauvaise défense du championnat (1018 points encaissés) et Montbrison – qui a réduit la voilure – ferment la marchent avec le même bilan. Ils comptabilisent neuf défaites, pour deux victoires.

Dans la poule B, le Beyssac Beaupuy Marmande affole les compteurs, avec un bilan de dix victoires pour une défaite. Les hommes d’Alexandre Palfroy sont en pleine confiance après une série de huit victoires consécutives en championnat. Cette invincibilité reflète d’une équipe en pleine osmose. Leur récent succès contre la réserve de l’Hermine de Nantes (67-78) leur a permis de passer des fêtes au chaud, avec une petite avance de 2 points. Déjà parmi les leaders la saison passée, l’ESMS, le club regroupant les villages de Montgaillard, Montsoué et Sarraziet (Landes), est deuxième au classement, avec un bilan de huit victoires contre trois défaites. Dans ce groupe B, Montaigu (13e, 13 pts) et Nantes (14e, 12 pts) clôturent le classement.

Gravenchon marche fort, Souffelweyersheim toujours là

Dans la poule C, le CS Gravenchon basket se montre redoutable, puisqu’elle est leader de sa poule (20 points) devant Val de Seine et Laval qui ont le même bilan (9 victoires, 2 défaites). L’équipe dirigée par Cyril Perré a cependant conclu son année 2024 par une défaite face à Maubeuge, 74 à 67. Dans ce groupe C, Calais (4e, 19 pts) suit après sa victoire contre Cergy-Pontoise (91-80). Calais sera dangereux en étant intraitable à domicile (six matches sans défaite). En queue de classement, nous retrouvons le Touraine Basket Club (13e, 10 défaites) et la réserve du Havre Havre (14e). Le STB 2 est également la pire défense de la poule (916).

Dans la poule D, l’ASA Souffelweyersheim, qui a déjà joué les playoffs au printemps 2024, est premier, avec trois points d’avances sur le deuxième, Dourges. Les Alsaciens ont conclu l’année civile avec un bilan de onze victoires pour une défaite. Cependant le club du Bas-Rhin a perdu de 27 points à Dourges (90-63) le 30 décembre dernier. L’équipe du Pas-de-Calais est deuxième avec un bilan de neuf victoires et deux défaites. Dans ce groupe, l’US Alfortville (2 victoires et 9 défaites) et Ozoir Val d’Europe (0-11) ferment la marche du classement.