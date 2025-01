A Monaco, seul Alpha Diallo demeure à l’infirmerie

Avec le retour de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) à la compétition, l’AS Monaco est presque au complet. Seul l’ailier Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans) est toujours à l’infirmerie depuis début décembre.

Le coach Vassilis Spanoulis peut compter sur 13 joueurs aptes : trois meneurs (Mike James, Nick Calathes et Matthew Strazel), deux arrières (Jordan Loyd et Elie Okobo), deux ailiers (Terry Tarpey et Juhann Begarin), trois ailier-forts (Vitto Brown, Jaron Blossomgame) et trois pivots (Donatas Motiejunas, Mouhammadou Jaiteh et Georgios Papagiannis). Il va donc devoir laisser un de ces 13 joueurs en tribunes ce jeudi à 19 heures face au FC Barcelone.

Le retour de Nick Calathes s’est pour le moment bien passé (7 passes décisives en 19 minutes face à l’Alba, 8 points et 5 passes décisives en 22 minutes face à Chalon). Le meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de l’EuroLeague retrouve son ancien club du FC Barcelone ce jeudi, une équipe qui avait gagné le match aller au Palau Blaugrana (86-71) et l’a emporté à Paris vendredi dernier :