À Nancy, l’Élan Chalon a « tout fait à l’envers » défensivement

Les semaines passent et se ressemblent pour l’Élan Chalon en Betclic ELITE. Sur le parquet de Nancy samedi 11 octobre (96-84), Chalon-sur-Saône a concédé sa 4e défaite en autant de matchs. Ainsi, le club bourguignon occupe les dernières places du classement en compagnie de La Rochelle, autre équipe à ne pas avoir gagné.

« Des erreurs de débutants »

En Lorraine, l’Élan Chalon a une nouvelle fois failli dans sa propre moitié de terrain. Les Nancéiens Clément Frisch et Shevon Thompson se sont régalés à lancer sur les bons rails le SLUC, face à une apathique défense. Après 4 rencontres, il s’agit de la pire du championnat, avec 92 points encaissés par match. En conférence de presse, la défense a forcément été l’un des sujets principaux pour Jamel Morris et l’entraîneur Savo Vucevic.

Jamel Morris (arrière de l’Élan Chalon) : « Ils ont mis beaucoup de tirs. Je donne beaucoup de crédits aux joueurs de Nancy. Après, on n’a pas été bon défensivement, notamment sur pick-and-roll, sur nos aides non plus. »

Savo Vucevic (entraîneur de l’Élan Chalon) : « Contre Nancy, on a tout fait à l’envers. On les a mis en rythme. Quand c’est comme ça, on le paie cash. On les a tellement mis en confiance. Pour moi, c’est inquiétant. […] On fait des erreurs de débutants alors qu’on est une équipe qui joue dans un bon championnat. Le premier problème, c’est la défense. J’ai même vu la triche ce soir. Je peux tout comprendre sauf la tricherie. »

À Nancy.