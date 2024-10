Battus par Nancy et Monaco, l’Élan Chalon et La Rochelle toujours dans les bas-fonds

Depuis le début de la saison, l’Élan Chalon et La Rochelle sont indissociables, pour de mauvaises raisons. À l’issue de cette 4e journée, elles resteront les deux seules équipes à ne pas avoir remporté le moindre match. À l’extérieur ce samedi 12 octobre, les deux formations se sont logiquement inclinées à Nancy (96-84) et Monaco (82-62).

Monaco fait tourner, Juhann Begarin revoit enfin le terrain

Pour la première manche de la confrontation la plus déséquilibrée de la saison 2024-2025, entre l’AS Monaco et le Stade Rochelais, il n’y a eu aucune surprise. Ou peut-être celle de revoir Juhann Begarin enfin s’exprimer sur un parquet. Cantonné à 6 petites minutes de jeu lors de la première journée contre Saint-Quentin, le Guadeloupéen (14 points, 3 rebonds et 4 interceptions) a été l’un des éléments majeurs de la victoire monégasque contre le Stade Rochelais (82-62).

Avec également l’apport de Matthew Strazel (13 points et 7 passes décisives), l’AS Monaco s’est offerte une victoire tranquille contre le promu rochelais. Face à la belle adresse princière (10/21 à 3-points), le Stade Rochelais s’est encore vaillamment battu, réduisant même l’écart à 6 points en fin de 3e quart-temps après en avoir compté jusqu’à 20 de retard (53-47, 28′). Mais la marche était bien trop haute pour une équipe toujours privée de Mathéo Leray, qui a finalement volée en éclats dans les dernières minutes. Preuve de la grande rotation de Monaco ce samedi, les Espoirs Taiga Okada et Clarence Fondeur Massamba ont pu marquer leurs premiers points en professionnel.

🚂 | Juhann Begarin met Monaco sur de bons rails ! 🎯💯 #BetclicELITE pic.twitter.com/B1oha2TEHR — DAZN France (@DAZN_FR) October 12, 2024

Pas de Chris Clemons, Isaiah Washington est là pour le SLUC

Le SLUC Nancy était plus qu’à l’heure de sa confrontation régionale face à l’Élan Chalon. Auteur d’un départ canon (14-6, 4′) avec Clément Frisch (8 points) et Shevon Thompson (21 points et 8 rebonds) à l’allumage, le club lorrain a pris d’emblée l’ascendant sur une équipe chalonnaise chancelante. Malgré encore quelques creux, dont l’Élan n’a pas su pleinement profiter, l’équipe de Sylvain Lautié a su garder l’avantage. Pour la première sans Chris Clemons, le SLUC a pu compter sur les bons relais d’Isaiah Washington (18 points dont 4/5 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 3 ballons perdus) et Caleb Walker (21 points à 7/9 aux tirs).

« Sans notre joueur star (Chris Clemons), c’est une belle performance collective », se félicitait l’entraîneur nancéien. Place à un calendrier plus ardu pour Nancy désormais, avec déjà une double confrontation (Coupe de France et championnat) à venir contre un autre voisin, la SIG Strasbourg.