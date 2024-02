À peine parti des Mets, Alen Omic déjà MVP de la Coupe de Slovénie

Dix jours après avoir quitté les Metropolitans 92, Alen Omic avait déjà laissé vendredi derrière lui son spleen francilien. Revenu dans son club de cœur, le Cedevita Olimpija Ljubljana, l’ancien pivot de la JL Bourg a remporté la Coupe de Slovénie pour la quatrième fois de sa carrière (après 2013, 2022 et 2023).

Surtout, pour la deuxième fois de sa carrière, le géant a été désigné MVP de la finale. Lors d’une victoire étriquée (87-86), Omic a pesé de tout son poids en cumulant 16 points à 7/9, 8 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes de jeu. Un trophée qui avait une valeur sentimentale pour lui, vexé d’avoir été poussé vers la sortie l’été dernier par l’ex-coach Simone Pianigiani. « J’ai l’impression que je n’aurais jamais dû partir », a-t-il confié à RTVSlo. « C’est ma maison. Ce sont mes frères dans l’équipe et je me sens bien dans ce club. Je voulais montrer que j’aurais dû être là depuis le début de saison. »