À Rennes, une 2e victoire pour le Pôle France avec un Yannis Allard à 25 d’évaluation !

Le Pôle France voyage décidément bien en Bretagne. De ses victoires en 2023-2024, la seule à l’extérieur était intervenue à Lorient. Cette fois, ce n’est pas dans le Morbihan mais à Rennes, en Ille-et-Vilaine, que le centre fédéral a remporté un match à l’extérieur, le 2e succès de saison tout court après la victoire contre l’Étoile d’Angers début octobre.

C’est grâce notamment à un grand Yannis Allard (16 points à 4/10 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre et 3 ballons perdus pour 25 d’évaluation) et à l’adresse de Nateo Gabriel Des Bordes (18 points dont 4/9 à 3-points), que l’équipe de François Peronnet l’a emportée sur le parquet de l’Union Rennes (79-85). Pourtant, le Pôle France était mal embarqué en début de 4e quart-temps (59-54). Mais un gros run de Meïssa Faye (15 points dont 9 en QT4, ), déjà capital dans le première victoire de la saison contre Angers, a permis aux joueurs de l’INSEP de repasser devant. Ces derniers sont ensuite restés sereins dans le money-time pour assurer leur 2e victoire de la saison aux lancers francs.