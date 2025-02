Absences de poids pour Le Mans à la Leaders Cup : Penda et Thomas forfaits

Le Mans vient à la Leaders Cup 2025 délester de deux joueurs majeurs. C’est sans Noah Penda et TaShawn Thomas que l’effectif du MSB a pu prendre ses marques au palais des sports Caen-la-Mer.

« On a un joueur absent pour de belles raisons, TaShawn Thomas (2,03 m, 31 ans), avec la naissance de sa petite fille. L’autre est Noah Penda, malade », indiquait le coach manceau Guillaume Vizade à la veille du tournoi de mi-saison. Ainsi, l’intérieur américain a fait valoir son droit au congé paternité.

Quant au prospect français, ce dernier est touché par une forme de grippe, lui qui a enchaîné avec un dense calendrier cette saison (Le Mans, All-Star Game, Young Star Game et fenêtre internationale en tant que partenaire d’entraînement des Bleus). Alors que Guillaume Vizade le dirige depuis deux ans et demi, entre Vichy, l’équipe de France et le MSB, il devra apprendre à faire sans lui le temps d’un week-end. « C’est une décision médicale de le laisser au lit, il n’avait jamais manqué un match avec moi. Cela va me faire bizarre de me retourner et de ne pas le voir. » Ce qui n’est d’ailleurs pas tout à fait exact puisque Penda avant manqué les deux derniers matchs de saison régulière de la JAV l’an dernier, pour un bilan contrasté (77-100 à Champagne Basket puis 94-79 contre Nantes).

Ainsi, Le Mans va devoir composer sans deux joueurs majeurs pour créer la surprise contre Cholet, en quart de finale de la Leaders Cup ce vendredi 14 février (13h).