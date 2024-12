Abu Dhabi a payé 50 millions pour accueillir le Final Four de l’EuroLeague, l’ASVEL a voté pour

Alors que Belgrade semblait idéalement parti pour accueillir le Final Four 2025 de l’EuroLeague, la vapeur s’est renversée dans les derniers jours et il est désormais acquis qu’Abu Dhabi sera la ville hôte de l’évènement. Un mini-séisme à l’échelle du basket européen puisque le Final Four n’avait encore jamais été organisé en dehors du continent européen, si ce n’est en Israël.

Une décision controversée qui vient amplifier la dynamique d’expansion que projette l’EuroLeague vers les Émirats arabes unis depuis deux ans. Ainsi, l’équipe du Dubaï BC pourrait intégrer l’EuroCup dès l’année prochaine, en attendant l’EuroLeague à plus long terme.

Seuls le Real Madrid et l’Olympiakos ont voté contre

Le choix de confier le Final Four 2025 à Abu Dhabi repose donc sur des intérêts stratégiques et financiers. La capitale des Émirats arabes unis a avancé un argument de poids : un chèque de 50 millions d’euros pour attirer le dernier carré. De quoi faire tourner la tête des 13 clubs actionnaires de l’EuroLeague, qui ont plébiscité Abu Dhabi à 85%. Selon Eurohoops, seuls le Real Madrid et l’Olympiakos ont voté contre. Ce qui signifie que l’ASVEL fait partie de ceux qui ont accepté de délocaliser le Final Four vers le Proche-Orient, aux côtés de l’Anadolu Efes Istanbul, du FC Barcelone, du Bayern Munich, du Fenerbahçe Istanbul, du Maccabi Tel-Aviv, de Milan, du Panathinaïkos Athènes, de Vitoria, du Zalgiris Kaunas et du… CSKA Moscou, toujours club actionnaire.