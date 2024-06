Accord confirmé pour la vente du Limoges CSP, une audition devant la DNCCG va avoir lieu

Les communiqués de presse tant attendus ont été publiés à une heure d’intervalle ce dimanche 9 mai. D’abord celui de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) aux alentours de 13h00, qui explique qu’elle a bel et bien reçu un recours gracieux de la part du Limoges CSP. Et que, surtout, un accord entre les deux parties pour la vente du club a été formulé. Le clan de Céline Forte, actionnaire majoritaire actuelle, va donc bel et bien céder ses parts au clan de Lionel Peluhet, n°2 d’Intermarché, comme avancé hier soir par Le Populaire du Centre.

C’est ce qu’a confirmé le deuxième communiqué de presse, de la part du Limoges CSP, publié quelques minutes plus tard. La première prise de parole du nouvel actionnaire majoritaire depuis sa prise de pouvoir. Celui-ci confirme l’existence de l’accord de vente ainsi que du recours gracieux déposé devant la DNCCG. En bref, les deux parties sont enfin tombées d’accord après des semaines de négociations et de changements d’avis de la désormais ex-propriétaire Céline Forte. Après avoir envisagé la recherche d’investisseurs exotiques et mystérieux, cette dernière est revenue sur la voie de la raison en privilégiant l’offre de Lionel Peluhet, parmi les premières formulées.

Confirmation de l'info du @LePopu_sports. Céline Forte a bien laissé le contrôle du club au Limoges CSP à Lionel Peluhet. Les dirigeants limougeauds seront reçus mercredi 12 juin à la DNCCG. Le CSP peut espérer sauver sa place parmi l'élite. pic.twitter.com/7f22pnRYXv — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) June 9, 2024

Une audition pour sauver le club

Mais tout n’est pas encore joué. Si les deux parties sont d’accord pour la vente du club, un intermédiaire doit encore donner son aval : la DNCCG. C’est ainsi que Lionel Peluhet et Céline Forte vont « se présenter ensemble » devant la commission pour une audition. Initialement prévue ce lundi 10 juin, celle-ci a été reportée « pour une raison purement technique » au mercredi 12 juin, à 16h00 précise.

C’est là-bas que sera décidé de l’avenir du Limoges CSP. D’abord rétrogradé au niveau fédéral lors d’une première audition fin mai, le club doit proposer un projet financier et sportif solide pour renverser la décision et assurer sa place en Betclic Élite en 2024/25. Celui de Lionel Peluhet était en tout cas le plus crédible sur ce créneau, avec une enveloppe de 1,2 millions d’euros promise ainsi que d’autres détails qui seront révélés plus tard. C’est ce dont jugera la DNCCG ce mercredi. Afin de mettre fin à un feuilleton qui a duré très (trop) longtemps. Et de libérer, fans, staff et joueurs, qui n’attendent que ça.