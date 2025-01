Accueilli par un ministre, Xavier Castañeda dans la liste de la Bosnie-Herzégovine pour affronter les Bleus, avec quatre anciens LNB

Désormais bosnien, au même titre que la championne de France Kamiah Smalls (Venise) chez les femmes, Xavier Castañeda figure bien dans la présélection de la Bosnie-Herzégovine pour les deux derniers matchs de qualifications pour l’EuroBasket 2025.

L’arrière de la JL Bourg a officiellement obtenu son passeport au courant du mois de janvier à la suite de l’approbation de son dossier par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Sa naturalisation a même fait l’objet d’un post sur les réseaux sociaux du ministre des affaires étrangères, Elmedin Konakovic. « Xavier Misael Castaneda est désormais officiellement titulaire d’un passeport de Bosnie-Herzégovine. Il participera aux prochains matchs, importants pour la qualification à l’EuroBasket. […] Bonne chance ! »

Xavier Misael Castaneda je od danas zvanično nosilac pasoša Bosne i Hercegovine.

Ima prvo nastupa na narednim utakmicama, važnim za plasman na Eurobasket.

Pravo nastupa i pasoš od danas ima i Kamiah Regina Smalls koja će pojačati žensku košarkašku reprezentaciju BiH.

Sretno 🇧🇦 — Elmedin Dino Konaković (@DinoKonakovic) January 20, 2025

Le Burgien figure ainsi logiquement dans la présélection d’Adis Beciragic, aux côtés de quatre anciens pensionnaires LNB. Le plus connu d’entre eux est évidemment Miralem Halilovic, All-Star du championnat en 2019. Les trois autres (Aleksandar Lazic, Adin Vrabac et Fahrudin Manjgafic) ont effectué des passages plus discrets, respectivement à Dijon, Évreux et l’Alliance Sport Alsace.

Joueur majeur du Real Madrid, Dzanan Musa (mis sous l’éteignoir par Andrew Albicy à l’aller) sera le leader de cette équipe tandis que l’ex-parisien et levalloisien Amar Gegic est d’ores et déjà forfait.

Alors que Xavier Castañeda affrontera l’équipe de France de son entraîneur Frédéric Fauthoux lors de sa deuxième sélection, la Bosnie-Herzégovine est en position favorable pour se qualifier, avec le même bilan que la Croatie (2v-2d), mais un panier-average favorable. De plus, elle recevra la faible équipe de Chypre lors de la 5e journée à Tuzla.