Accusé de blanchiment d’argent, le club ukrainien de Prometey disparaît

Passé à un panier d’une finale d’EuroCup en 2023 (défaite 74-76 contre Ankara), éliminé en quart de finale la saison dernière par la JL Bourg, le club de Prometey a été rayé de la carte du basket européen en quelques heures. Pourtant, le BC Prometey Slobozhanske avait monté une nouvelle équipe cette saison, quittant son refuge de Riga (où le club a remporté à deux reprises le championnat letto-estonien) pour retourner s’installer en Ukraine, afin de disputer uniquement la Superleague.

Mais tout s’est arrêté brutalement mercredi dernier, alors que les joueurs avaient démarré la présaison. Les 7 et 8 août, la police ukrainienne a perquisitionné les bureaux du club, de quelques sponsors ainsi que la chambre d’hôtel du président Volodymir Dubinskiy, dont la première page Google à son sujet est… un avis de recherche du FBI (pour une fraude hypothécaire en Californie entre 2006 et 2008) ! « Nous sommes accusés de blanchir de l’argent à travers le SC Prometey et de coopérer avec le pays agresseur (la Russie) », éructe le dirigeant, qui a dénoncé « neuf heures d’humiliation au termes desquelles rien n’a été trouvé. »

« Prometey n’a violé aucune loi ukrainienne »

Rien n’a été trouvé, mais tout est désormais fini. Puisque dénonçant une « pression des forces de l’ordre », Dubinskiy a immédiatement déclaré la cessation d’activité du club né en 2018, arguant qu’il ne pouvait plus en assumer le soutien financier seul, maintenant que certains sponsors s’étaient retirés, craignant que leur réputation ne soit endommagée à cause de leur association avec Prometey.

« Nous avons perdu le soutien financier de quelques entreprises », regrette Volodymir Dubinskiy. « Je veux répéter que le BC Prometey est un projet qui n’a violé aucune loi ukrainienne, a payé des salaires officiels, a développé le basket ukrainien, a soutenu notre armée, etc. Mais je suis contraint d’annoncer que le SC Prometey, multiple champion d’Ukraine et participant régulier à des compétitions européennes, cesse d’exister à cause de la pression des forces de l’ordre. » Le club de volley féminin de Prometey, qualifié pour les playoffs de la Champions League 2024, a également disparu.