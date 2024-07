Adam Ramstedt, un nouveau Suédois pour finaliser le recrutement de Nantes

Un Suédois, ce n’était visiblement pas suffisant à Nantes. Alors du coup, Nantes en a pris un deuxième… Après Johan Lofberg, le NBH a embauché Adam Ramstedt (2,10 m, 28 ans), un poste 5-4 qui vient ainsi boucler son recrutement, confirmant que l’ancien aixois Kevin Samuel ne rejoindra donc pas l’équipe de Laurent Pluvy.

International suédois depuis 2017, ultra-expérimenté en BasketLigan (dix saisons dans son championnat national), le géant sort de son meilleur exercice en pro : 14,5 points à 63%, 8,2 rebonds, 1,9 passe décisive et 1 contre pour 20,6 d’évaluation. Ponctué par son quatrième titre de champion de Suède d’affilée. Capable également de shooter à 3-points (27/86), il a déjà vécu deux expériences à l’étranger : en Hongrie, de manière très fugace en 2018 (5 matchs), puis en Pologne, de façon un peu plus aboutie en 2021/22 (7 points à 66% et 5,1 rebonds en 15 rencontres avec Glitwice). Sans que ce soit le bout du monde toutefois… La troisième sera-t-elle la bonne ?

Le mot de Laurent Pluvy « Adam est un poste 5/4, avec une bonne qualité d’adresse, de passes et une verticalité très intéressante. Il est également compatriote de Johan Lofberg en équipe nationale suédoise. Grâce à Johan justement qui le connaît très bien et qui nous en a dit le plus grand bien, nous avons réussi à attirer certainement l’un des meilleurs joueurs suédois du moment. Joueur très mobile et très investi au sein du collectif, il devrait former un joli binôme avec Jean-Fabrice. »

L’effectif de Nantes version 2024/25 :