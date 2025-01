Adam Silver ouvre le débat des quart-temps de 10 minutes en NBA, levée de boucliers dans la ligue

L’unification des règles entre FIBA et NBA se rapprocherait-elle ? Lors d’une interview donnée au « Dan Patrick Show » ce mercredi, le grand patron de la NBA, Adam Silver, a exprimé son intérêt pour des quarts-temps de 10 minutes, comme dans le basket international.

Avec des matchs à rallonge et des pubs dans tous les sens, la NBA doit trouver une nouvelle solution pour rendre son produit plus attractif. Silver a souligné que cette modification pourrait rendre les matchs plus attractifs pour les téléspectateurs. Le commissionnaire de la NBA a déclaré : « On est la seule ligue au monde à jouer 48 minutes, et j’adore l’idée des quarts-temps de dix minutes. Je ne crois pas qu’on soit beaucoup dans mon cas, mais si on met de côté ce que ça signifierait pour les records, je crois qu’un format de deux heures serait plus adapté aux habitues de consommation télévisuelles modernes. » Adam Silver prend notamment les JO pour exemple majeur. « Les fans de basket parlent de Serbie – États-Unis et de France – États-Unis comme deux des meilleurs matches qu’ils aient jamais vus. »

Une proposition qui a suscité de nombreuses réactions parmi les acteurs de la NBA. Michael Malone, entraîneur des Denver Nuggets, a critiqué l’idée, craignant qu’elle ne compromette l’intégrité et l’histoire du jeu : « J’espère que nous ne passerons pas à des quarts-temps de 10 minutes. J’espère que nous ne deviendrons pas un spectacle où nous faisons tout pour maintenir l’audience. »

Même constat pour Tom Thibodeau, coach des New York Knicks. Pour lui, les 12 minutes sont une tradition : « Je suis probablement plus conservateur, donc je détesterais voir cela. Je pense que nous avons un grand jeu. Ce que les gens veulent voir, c’est de la compétition. »

