Admon Gilder remplace Travis Munnings à l’Élan béarnais

Admon Gilder (1,93 m, 26 ans) vient d’être recruté par l’Élan béarnais afin de remplacer Travis Munnings, blessé pour la fin de saison, annonce La République des Pyrénées.



Cet arrière physique qui devrait évoluer dans l’aile en Pro B vient de vivre la dernière saison de la G-League Ignite. Star dans les lycées du Texas du temps de ses saisons U19, il a ensuite joué trois saisons à Texas A&M avant de finir son cursus NCAA à Gonzaga aux côtés de Joël Ayayi et Killian Tillie. Depuis, le natif de Dallas a évolué en Finlande, Pologne, en deuxième division israélienne, en CEBL, la ligue d’été canadienne et enfin en G-League. Dans une équipe habituée à la défaite (36 revers en 41 rencontres), Admon Gilder a compilé 5,8 points à 43,8% de réussite aux tirs (dont 34,2% à 3-points), 3,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 20 minutes.

Près de 20 points de moyenne en Finlande et Pologne

Admon Gilder a été beaucoup plus prolifique par le passé, au Lahti Basketball (19,6 points et 5,4 rebonds en première division finlandaise) puis au Spójnia Stargard (18,6 points, 5,4 rebonds et 2,7 passes décisives en première division polonaise). Espérons pour l’Élan béarnais qu’il atteigne rapidement ce niveau car l’équipe d’Eric Bartecheky (13 victoires et 15 défaites) a glissé à la neuvième place de Pro B après quatre revers consécutifs. Arrivé à Pau ce mardi, Admon Gilder fera ses débuts avec le club béarnais ce vendredi contre Lille s’il est bien qualifié par la Ligue Nationale de Basket (LNB).