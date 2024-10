Adrien Pereira quitte l’ASA et met sa « carrière sportive en pause » à 20 ans

Après un cursus complet au centre de formation de Cholet Basket, où il a notamment réalisé le doublé championnat de France Espoirs – Trophée du Futur en 2023 (avec la génération Salaün), Adrien Pereira (1,87 m, 20 ans) pensait tenter le grand saut vers l’Alliance Sport Alsace, où l’attendait un spot de leader chez les Espoirs Pro B et une place aux entraînements de l’équipe professionnelle.

Sauf que le profil de l’arrière vendéen n’a jamais vraiment plu à Nebojsa Bogavac, qui a rapidement privilégié Rodrigo Diaz et Keletigui Kane pour compléter son groupe. Ainsi, alors que le meneur espagnol a déjà eu droit à trois apparitions pros en six matchs officiels cette saison, l’ancien choletais n’a été aperçu qu’à deux reprises en présaison, sur 11 minutes, pour une ligne de statistiques vierge.

« Cette décision n’est pas simple »

Shooteur capable de séries incroyables (21 points sur un seul quart-temps en demi-finale du Trophée du Futur 2023 contre Roanne), mais défenseur encore parfois suspect pour le haut niveau, l’ex-capitaine de l’Académie Gautier a disputé son dernier match en Espoirs Pro B samedi soir contre Rouen (5 points à 2/5, 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions), une semaine après avoir terminé en double-double face à Évreux (16 points à 5/16, 10 rebonds et 4 passes décisives). Pour cause, « motivé par des raisons personnelles », il a pris la décision radicale de quitter l’Alliance Sport Alsace cette semaine.

« Cette décision n’est pas simple », a-t-il communiqué. « Elle signifie que je mets ma carrière sportive en pause. Je tiens à remercier le club de l’ASA et celui de Cholet Basket pour leur confiance et tout ce que j’y ai appris. »