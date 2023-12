Adversaire de la JDA Dijon ce mardi, Patras recrute deux anciens pensionnaires de LNB, dont Tim Frazier

BCL - Alors que Patras reçoit la JDA Dijon ce mardi soir en Champions League, l'équipe grecque pourra s'appuyer sur deux nouvelles recrues : l'ancien lillois Jamal Jones et Tim Frazier, vu à la SIG Strasbourg l'an passé.

Pigiste efficace de Jean-Baptiste Maille la saison dernière à la SIG (9,4 points, 3,2 rebonds et 2,9 passes décisives en 10 rencontres), contraint de stopper prématurément sa saison à cause d’une grave blessure à la cheville contractée lors d’un récital à Monaco (15 points, 6 rebonds et 9 passes décisives), Tim Frazier (1,85 m, 33 ans) est de nouveau apte à jouer au basket.

Mieux, l’ancien strasbourgeois a retrouvé un club, s’engageant avec le Promitheas Patras, adversaire du soir de la JDA Dijon en Champions League (à 18h30). Tout comme l’autre recrue grecque, Jamal Jones, également bien connue en LNB (vu à Lille en 2015/16), le meneur aux 304 matchs NBA est qualifié pour cette rencontre. Il connait bien l’ESAKE pour avoir démarré son parcours européen à l’AEK Athènes avant de rejoindre l’Alsace la saison dernière.