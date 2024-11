Adversaire des Bleus, la Croatie domine la Bosnie-Herzégovine

Membres du groupe E des qualifications à l’EuroBasket 2025 en compagnie de la France et de Chypre, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine se sont affrontés au Dražen Petrović Basketball Hall de Zagreb ce jeudi 21 novembre. Et c’est la Croatie qui l’a emporté 89 à 76.

Mieux partis (30-19, 10′), les locaux ont été rattrapés au score dans le deuxième quart-temps (20-29) avant de refaire l’écart dans le troisième (23-12). Les Croates ont pu compter sur l’axe Jaleen Smith (22 points à 7/15 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d’évaluation en 35 minutes) – Luka Bozic (25 points à 9/11, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 34 d’évaluation en 35 minutes). Autrement, Filip Kruslin (2 points à 1/2 en minutes), Roko Prkacin (3 minutes) et David Skara (2 points à 1/2) sont restés discrets.

Avec deux victoires en trois matches, la Croatie prend la deuxième place du groupe E derrière l’équipe de France (3/3) et devant la Bosnie-Herzégovine (1/3).