Les Bleus version Fauthoux démarrent avec une victoire poussive à Chypre

Pour le basket total, on patientera encore un peu. Mais après tout, fallait-il vraiment s’attendre à autre chose après seulement quatre entraînements collectifs et cinq rookies dans l’équipe ?! Que les Chypriotes soient encore devant à la 29e minute (50-49), peut-être pas certes, mais on se doutait bien que l’équipe de France nouvelle version serait loin d’être flamboyante pour sa grande première. Trop peu d’automatismes, un peu de stress sûrement, et un contexte bien particulier : pour le basket total, on reviendra cet été.

Et justement, c’est bien parce que les Bleus d’aujourd’hui assurent l’essentiel que les Bleus de demain pourront tenter de développer le jeu prôné par Frédéric Fauthoux, le nouveau sélectionneur. Déjà seule en tête du Groupe E, l’équipe de France a engrangé une troisième victoire d’affilée à Chypre, qui la rapproche un peu plus de l’EuroBasket 2025. Et c’est bien le plus important…

Makoundou libère les Bleus

Reste que ce match aura été une petite souffrance du début à la fin, excepté le panier initial de Nicolas Lang (quel clin d’œil que les premiers points de l’ère Fauthoux soient l’œuvre du capitaine du Limoges CSP…) et le quatrième quart-temps où les Bleus se sont enfin libérés. Autrement, avec une défense de zone et une adresse insolente (Konstantinos Simitzis à 5/6 à 3-points en fin de troisième quart-temps), les 82e du classement FIBA se sont longtemps refusés au statut de victime expiatoire. Il aura fallu une énorme série de Yoan Makoundou en début de quatrième quart-temps (13 points d’affilée) pour définitivement décrocher les Chypriotes (52-66, 35e minute).

Définitivement ? Pas tout à fait, puisqu’il a également fallu compter sur un contre litigieux d’Amine Noua pour empêcher les locaux de revenir à -5 : avec la contre-attaque d’Axel Bouteille (15 points) et la faute technique qui ont suivi, le delta entre 61-66 et 59-69 était énorme à l’entame du money-time.

Peu importe le contenu parfois laborieux (à l’image des jeunes Nolan Traoré et Noa Essengue, qui auront d’autres opportunités de briller sous le maillot national), l’équipe de France se devait de gagner. C’est aussi dans ce genre de traquenards qu’un collectif peut se forger, d’autant que les bases étaient là : un bon état d’esprit, l’identité défensive des vice-champions olympiques (seulement 59 points encaissés) et un vrai sens du partage (20 passes décisives). « Ce n’est jamais facile de jouer un match international, surtout avec une nouvelle équipe, assemblée lundi, et qui n’avait que quatre entraînements en commun », plaide Freddy Fauthoux. « Chypre a joué un bon match, ça a été dur donc c’est pour ça que c’est une très bonne victoire. C’est positif car on a aussi vu un super esprit équipe : c’est important avec aussi peu d’entraînements partagés. » Rendez-vous dimanche à Poitiers, avec quelques séances en plus dans les jambes !