Frédéric Fauthoux : « C’est une très bonne victoire »

Frédéric Fauthoux : « Ce n’est jamais facile de jouer un match international, surtout avec une nouvelle équipe, assemblée lundi, et qui n’avait que quatre entraînements en commun. Chypre a joué un bon match, ça a été dur donc c’est pour ça que c’est une très bonne victoire. C’est positif car on a aussi vu un super esprit équipe : c’est important avec aussi peu d’entraînements dans les jambes. »

Axel Bouteille : « Chypre a bien démarré le match. On n’a pas joué assez dur en première mi-temps. Après la pause, nous étions ensemble, on a proposé des bonnes choses et on a su trouver quelques paniers en contre-attaque également. À la fin, je pense qu’on a su contrôler le match. Ça n’a pas été facile mais nous sommes restés soudés tout au long des 40 minutes. C’est bien d’avoir gagné ! »