Ahmad Caver et Nanterre renversent Gravelines-Dunkerque après prolongation !

Après deux succès consécutifs face à Saint-Quentin et La Rochelle, le BCM Gravelines-Dunkerque espérait enchaîner à domicile ce dimanche 15 décembre. C’était sans compter une redoutable équipe francilienne. Après prolongation et guidé par un Ahmad Caver décisif (20 points à 7/10 aux tirs), Nanterre a fait la différence (83-89, a.p.).

Une triplette infernale porte le BCM à la pause

Après une entame de match équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce sont les Nanterriens qui ont creusé un premier écart dans ce premier quart-temps (15-18, 10′). Dans le sillage de son capitaine Benjamin Sene (16 points à 6/13 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes décisives), le club francilien a pris les commandes. Pourtant bousculée par une équipe nanterrienne qui a joué crânement sa chance, la formation de Jean-Christophe Prat s’est appuyée sur un trio infernal Glynn Watson Jr (20 points à 7/15 aux tirs et 5 rebonds) – Chris Babb (23 points à 4/10 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives) – Giorgi Bezhanishvili (12 points à 4/4 aux tirs et 5 rebonds) pour reprendre l’avantage juste avant la mi-temps (38-36, 20′).

Un festival de fautes techniques et une prolongation arrachée par Nanterre

Comme en première mi-temps, le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux formations. À la faveur d’un 15-2 et portés par un Desi Rodriguez très efficace (17 points à 8/18 aux tirs), les hommes de Philippe Da Silva ont pris le large dans ce troisième quart-temps (40-51, 25′). Dans le dur depuis le retour des vestiaires, les Maritimes ont su faire le dos rond pour rester au contact de Nanterriens redoutables offensivement. Repoussé à 4 points à dix minutes de la fin (54-58, 30′), les locaux ont limité la casse à l’entame du dernier quart-temps.

Ahmad Caver décisif en prolongation sauve Nanterre

Dans ce match de séries, aucune équipe ne semblait prendre l’ascendant sur l’autre. Au coude à coude après 35 minutes très accrochées (63-64) et après une pluie de fautes techniques sifflées de part et d’autre, ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot. Revenue à égalité à 29 secondes de la fin (73-73) grâce à un dernier tir signé Ahmad Caver (20 points à 7/10 aux tirs), Nanterre est parvenu à arracher la prolongation. Auteur d’une prolongation exceptionnelle, Caver a permis aux hommes de Philippe Da Silva de renverser la situation à leur avantage et de signer un 2e succès consécutif en Betclic ELITE.

La saison dernière, la rencontre entre Gravelines-Dunkerque et Nanterre avait marqué la première de l’ère Maritime en dehors de Sportica. Si le Gravelinois Chris Babb avait été le héros de la partie en plantant un énorme tir à 3-points, c’est cette fois le Nanterrien Ahmad Caver qui lui a piqué la vedette.