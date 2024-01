Aix-Maurienne libère Tim Tomazic

Découvrant la Pro B cette saison après avoir réalisé la quasi intégralité de sa carrière en Slovénie, son pays natal, Tim Tomazic (24 ans, 1,99 m) n’a finalement pas convaincu Aix-Maurienne. Le club savoyard a profité de la trêve hivernale pour le libérer de son contrat, lui qui était devenu surnuméraire dans l’effectif. En 8 matchs de championnat avant de se blesser, le natif de Maribor a tourné à 7,3 points (seulement 22% à 3-points et 47% sur la ligne), 5,1 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,8 d’évaluation en 23 minutes. Pas suffisamment dominant physiquement, n’apportant pas assez de menace extérieure, AMSB a préféré s’en séparer donc. Le président Xavier Lain a commenté cette décision sur le site officiel du club.

« Les joueurs ont repris, après quelques jours de repos le chemin de l’entrainement, sans Tim Tomazic qui a été libéré durant la trêve. Il fut un modèle de coéquipier et un joueur de devoir, mais nous avions besoin d’un attaquant plus percutant et avons saisi l’opportunité de faire revenir Shaun Willett, ce qui ne nous permettait pas de conserver un cinquième joueur étranger. Nous gardons confiance dans le groupe et attendons de la part de certains qu’ils puissent encore plus apporter, pour que nous conservions comme depuis 30 ans notre place dans la division et prétendre au meilleur classement/à la meilleure position possible en fin de saison. »