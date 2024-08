Aix-Maurienne récupère Steve Bah, espoir des Metropolitans 92

On savait le recrutement d’Aix-Maurienne pour la saison 2024-2025 bouclé depuis la signature de l’ailier-fort dominicain Carlos Pepin fin juillet. Le club savoyard va toutefois apporter une petite touche supplémentaire à son effectif en signant Steve Bah (1,83 m, 17 ans). Le jeune meneur vient de passer trois saisons dans le centre de formation des Metropolitans 92 où il a notamment côtoyé Bilal Coulibaly, avec une dernière saison 2023/24 passée avec les Espoirs. Comme son coéquipier Jess Esso Essis, lui aussi a réussi à trouver une porte de sortie alors que son club prend l’eau.

Dynamiteur

Au sein du championnat Espoirs Élite, Steve Bah a compilé 9,0 points à 31,8% de réussite aux tirs (dont 20,8% à 3-points), 3,5 rebonds, 2,6 passes décisives et 2,0 interceptions en seulement 22 minutes de moyenne. Utilisé dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc qui l’a conduit à produire du déchet, il a notamment terminé dans le top 15 des meilleurs intercepteurs du championnat, malgré son faible de temps de jeu. Cet été, il a remporté un tournoi international de 1 contre 1 nommé « The One » et organisé à Paris par la marque Jordan. Preuve de ses qualités techniques et de son potentiel.

Comme l’a annoncé le club, Steve Bah va donc rejoindre l’effectif d’Aix-Maurienne avec un double-projet : à la fois avec les professionnels et dans le groupe Espoirs Pro B. La rotation sur le poste de meneur est déjà complète dans l’effectif de Kenny Grant, avec JaCori Payne et Siriman Kanouté. Le nouvel arrivant sera en complément en cas de défaillance des deux cités. Et il devrait surtout dominer le championnat Espoirs Pro B en descendant d’une division.