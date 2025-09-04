Aix-Maurienne signe sa première victoire en préparation, contre Neuchâtel

L’AMSB a gagné son premier match de préparation ce mercredi 3 septembre. Face aux Suisses de l’Union Neuchâtel, les hommes de Julien Cros ont proposé une prestation collective convaincante.

Donaldson, Ammour et Vitale en évidence

Si la victoire a reposé sur l’investissement de tout le groupe, plusieurs individualités ont brillé. Donovan Donaldson a montré la voie avec 18 points et 6 passes, tandis que Kamel Ammour a également atteint la barre des 18 unités. Valentin Vitale-Boiteux a pour sa part signé une performance complète : 15 points et 7 passes décisives pour 20 d’évaluation en seulement 20 minutes de jeu.

Prochain test samedi face au SCABB

Aix-Maurienne aura l’occasion de confirmer ce succès dès samedi à la Halle Marlioz. L’AMSB disputera alors son dernier match de préparation, face au SCABB, à partir de 18h00.