NBA

Le président lituanien appelle la NBA à collaborer avec l'EuroLeague

Gitanas Nausėda s'oppose à une possible division du basketball européen et demande à la NBA d'investir dans l'EuroLeague plutôt que de créer une compétition concurrente avec le projet NBA Europe.
00h00
Le président lituanien appelle la NBA à collaborer avec l'EuroLeague

Gitanas Nausėda suit avec assiduité les résultats du Zalgiris Kaunas

Crédit photo : DR

Le président de la République de Lituanie, Gitanas Nausėda, a pris position publiquement contre le projet NBA Europe dans sa forme actuelle. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le chef d’État européen exprime ses préoccupations concernant une possible fragmentation du basketball européen.

Une première réaction officielle d’un dirigeant européen

Cette prise de position marque la première réaction d’un chef d’État membre de l’Union européenne concernant le projet NBA Europe. Elle intervient dans la foulée de la résolution du Parlement européen sur les investissements étrangers dans le sport européen. La NBA a déjà ouvert des discussions officielles avec les gouvernements britannique et français concernant le développement général du sport dans ces pays.

Avec la Lituanie non mentionnée parmi les marchés principaux du projet, Nausėda explique ses inquiétudes, particulièrement concernant la possibilité d’un écosystème basketball divisé en Europe, avec NBA Europe en concurrence contre l’EuroLeague.

« La pire chose qui pourrait arriver au basketball européen et lituanien serait la fragmentation du marché européen du basketball, quand les intérêts commerciaux l’emportent sur les intérêts basés sur les valeurs », a déclaré le président lituanien dans son message complet.

Un appel à l’unité plutôt qu’à la division

Pour Nausėda, le basketball fait partie intégrante de l’identité lituanienne : « Le basketball, après tout, fait partie de l’identité de la Lituanie, une tradition transmise de génération en génération, un pilier de notre diplomatie sportive. L’EuroLeague incarne une dimension sociale – elle unit les clubs des grands pays et des petits en territoire mais énormes en identité basketball, comme la Lituanie. »

Le président lituanien plaide pour une coopération transatlantique : « La Lituanie soutient l’idée que les deux communautés basketball transatlantiques devraient coopérer pour le bien commun. » Il appelle directement la NBA à investir dans l’EuroLeague existante plutôt que de créer une compétition parallèle.

« Une coopération productive – pas de la compétition – entre l’EuroLeague, la FIBA et la NBA mènerait au progrès et à l’unité dans le basketball européen », conclut Nausėda, soulignant que l’EuroLeague et la FIBA ont déjà résolu leurs différends passés.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
grocanar
que l euroleague reintegre deja la FIBA et alors on pourra discuter
viking92
Ce n'est pas faux. On se rend compte de la malhonnêteté intellectuelle de ce type. Une ligue privée qui contient Kaunas, c'est cool et elle a des valeurs même si elle exclut d'autres clubs (les clubs français ont longtemps été exclus de l'EL par ex.). A contrario, une ligue privée sans Kaunas, là c'est juste des intérêts commerciaux. Au moins, on apprend quelque chose, l'Euroleague qui intègre Dubai, ce n'est pas du tout pour des intérêts commerciaux, c'est pour le respect des valeurs :-)
