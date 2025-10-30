Recherche
EuroLeague

Trop inconsistant dans son identité, Paris concède son deuxième revers européen d’affilée

EuroLeague - Le Paris Basketball n'a réussi à appliquer son style de jeu rapide qu'une mi-temps sur deux ce jeudi soir, et cela leur coûte la victoire chez l'Olimpia Milan (86-77), pourtant largement moins bien classés qu'eux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Devin Booker, meilleur scoreur et meilleure évaluation de Milan ce soir

Crédit photo : Olimpia Milano

Devin Booker, meilleur scoreur et meilleure évaluation de Milan ce soir

Crédit photo : Olimpia Milano

Comme l’ASVEL, le Paris Basketball perd ses deux rencontres européennes de la semaine. Mais face à des adversaires moins dangereux. Après leur défaite décevante à domicile mardi contre l’Anadolu Efes – qui avait conduit le coach Francesco Tabellini à s’excuser auprès des fans pour le basket proposé – les Parisiens ont encaissé un écart similaire ce jeudi soir. En déplacement chez l’Olimpia Milano, 16e au classement après cette victoire, ils ont concédé leur deuxième défaite d’affilée, leur troisième sur les quatre derniers matchs d’EuroLeague.

– Journée 8

Ils n’ont pas réussi à appliquer leur style de jeu avec assez de régularité. La preuve de cette première période avec seulement… 27 points marqués. Portés par un Nadir Hifi qui a soufflé le chaud et le froid (24 points à 9/23 aux tirs), les Parisiens ont tenté un comeback dans la seconde. Mais la faute à trop d’erreurs défensives et des tirs ratés en attaque, celui-ci n’a pas abouti.

Irrégularité dans l’identité de jeu

En première période, on était loin de retrouver le Paris Basketball séduisant vu sur les premières journées d’EuroLeague. On voyait plutôt une équipe qui enchaînait les shoots désespérés, sans construire ses attaques. Et surtout, sans bénéficier de son habituel jeu rapide. Et quand Paris n’arrive pas à appliquer son tempo, tout devient forcément plus dur en attaque pour eux.

« Bien sûr ils [Milan] jouent bien, mais c’est surtout de notre faute, on n’arrive pas à jouer comme on veut. Il faut qu’on retrouve notre identité » prévenait déjà Amath M’Baye (4 points à 2/8 aux tirs) à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV. Le coach Francesco Tabellini a pourtant tout essayé, les 12 joueurs de l’effectif ayant passé au moins 10 minutes sur le parquet. Il faut dire qu’il fallait aussi compenser les absences de Lamar Stevens et Jeremy Morgan.

Justin ROBINSON
Justin ROBINSON
11
PTS
4
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
EA7
86 77
PAR

Un réveil trop tardif

C’est en fin de troisième quart-temps (remporté 26-20) que les Parisiens ont retrouvé l’identité qui faisait leur force. Une pression défensive de tous les instants, une projection rapide en contre-attaque, et des pénétrations réussies pour ressortir sur des tirs extérieurs. Au même moment, Milan ne rentrait plus ses tirs, comme inquiets de voir le vent tourner. Mais Paris a encore concédé trop de rebonds offensifs (14) et raté des tirs importants qui auraient pu rendre réel ce comeback (22% à 3-points au final). Ils sont tout de même revenus à 8 points (67-59), mais sans plus.

Dans le dernier quart-temps, Nadir Hifi a marqué quasiment tous les paniers et demande tous les ballons dans le dernier quart-temps, après une mauvaise première période de sa part aussi. Mais il était trop tard. Milan engrange sa première victoire à domicile cette saison, après avoir notamment perdu contre Monaco. Concernant Paris, ils chutent en 10e position, à égalité avec Madrid, Bologne et le Bayern.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
24
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
EA7
86 77
PAR

« Le fait d’être tombés à 20 points d’écart nous a empêchés de revenir. On a trop mal joué en première période. En seconde période, on arrivait à jouer avec plus de spacing, plus vite, ça nous ressemblait plus. Mais c’était trop tard. Quand on s’est rapprochés, leurs meilleurs joueurs ont pris les choses en main, et mis des tirs importants. On n’a pas réussi à revenir assez proches pour changer l’issue du match… Je pense qu’il va falloir qu’on gagne en régularité. Ce n’est pas facile, surtout avec quelques joueurs en moins, mais on en a assez pour mieux jouer que ça. »

Le coach Francesco Tabellini à l’EuroLeague TV après la rencontre

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

