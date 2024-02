Alex Sarr finit la saison régulière de NBL avec une belle performance

Alexandre Sarr (2,16 m, 18 ans) s’est montré sous un très beau jour ce samedi 17 février pour le dernier match de la saison régulière de National Basketball League, la ligue australo-néo zélandaise. Assuré de finir deuxième de la saison régulière et de jouer en demi-finales des playoffs contre le vainqueur de Tasmanie – Illawara, Perth a fait tourner. Le leader Bryce Cotton a été préservé et les jeunes ont été responsabilisés, Alex Sarr en tête.

S’il n’a pas pu éviter la défaite de Perth chez les Tasmania JackJumpers (86-72), le Toulousain a montré toute l’étendue de sa panoplie offensive devant de nombreux scouts et GM, comme le General Manager de Portland Joe Cronon et son assistant Mike Schmitz.

Portland General Manager Joe Cronon and Assistant General Manager Mike Schmitz are in the house to watch Perth Next Star Alex Sarr

