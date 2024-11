Alex Tyus (ex-ASVEL) va connaître son 12e club pro, en Italie

À 36 ans, Alex Tyus continue d’écumer les parquets européens. Il y a quelques jours, sa destination pour la saison 2024-2025 a été révélée, avec le club italien de Varèse.

Alex Tyus (2,03 m, 36 ans), arrivé peu après le début de la saison 2022-2023 à l’ASVEL pour pallier l’absence de Joffrey Lauvergne, avait réalisé un exercice correct dans la Rhône. Pour sa seule et unique expérience en France, le vétéran a enregistré des moyennes de 4,4 points, 4,1 rebonds et 0,9 contres en 15 minutes de jeu en Betclic ELITE. Ses statistiques étaient même légèrement meilleures en Euroleague (5,7 points et 4,4 rebonds). Depuis son départ de Villeurbanne, Alex Tyus a passé la saison dernière entre Israël (Hapoël Holon) et la Russie (Runa Moscou). Désormais, c’est donc en Italie que le natif de Saint-Louis (Missouri), vainqueur de l’EuroLeague en 2014 avec le Maccabi Tel-Aviv, va poursuivre sa carrière.