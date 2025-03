Alexandre Sarr brille et remet Washington sur la voie du succès contre Philadelphie et Yabusele

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a retrouvé son adresse et, avec lui, Washington a retrouvé le goût de la victoire. Après cinq revers consécutifs, les Wizards ont mis un terme à leur spirale négative en s’imposant 119 à 114 face aux Philadelphia 76ers. Auteur de 24 points à 10/17 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, le jeune Français a mené les siens avec autorité, tout en apportant 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 31 minutes. En face, Guerschon Yabusele a tenu son rang avec 21 points et 8 rebonds, mais n’a pas pu empêcher une sixième défaite d’affilée pour sa franchise.

Alexandre Sarr confirme sa montée en puissance

Choisi en deuxième position de la dernière Draft, Alexandre Sarr continue de prouver qu’il mérite la confiance placée en lui. Face à Philadelphie, l’intérieur français a livré l’un de ses matchs les plus complets, dominant dans les airs et montrant une adresse retrouvée derrière l’arc. Il s’agit de sa sixième performance à au moins 19 points sur ses huit dernières sorties.

Grâce à son activité des deux côtés du terrain, Sarr a été le fer de lance d’un collectif qui a frappé fort d’entrée. Avec un 3/4 à 3-points sur les premières minutes, il a participé à un 10-0 initial aux côtés de Jordan Poole et Justin Champagnie, creusant un écart décisif (10-2). Washington a ensuite poursuivi sur sa lancée pour mener 45-29 à la fin du premier quart-temps, une performance inédite cette saison pour les Wizards.

Guerschon Yabusele encore solide malgré la défaite

En face, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a tenu son rang avec 21 points à 7/15 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, et 8 rebonds en 27 minutes. L’ancien joueur du Real Madrid, arrivé l’été dernier à Philadelphie, confirme son rôle important malgré les mauvais résultats de son équipe. A la pause, il avait déjà marqué 15 points, dont un énorme dunk qui a bien plu à l’acteur Will Smith, présent dans les gradins. Les 76ers, menés un temps de 18 points, n’ont jamais vraiment su revenir malgré les efforts de Quentin Grimes (22 points) et une réaction d’orgueil en deuxième mi-temps.

Les Wizards s’offrent un bol d’air

Ce succès permet à Washington de respirer un peu après avoir concédé cinq défaites d’affilée. Ils enchaînent désormais avec une série de cinq matchs à domicile, à commencer par la réception d’Indiana ce jeudi. Pour Philadelphie, la spirale négative continue, avec une sixième défaite consécutive avant d’affronter le Miami Heat samedi.