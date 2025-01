Alexandre Sarr confirme ses progrès, Tidjane Salaün solide au rebond

Alexandre Sarr et Tidjane Salaün se sont montrés ce dimanche 5 janvier, mais Washington D.C. et Charlotte ont encore perdu.

Alexandre Sarr : une nouvelle performance solide malgré la défaite des Wizards

Dans une saison compliquée pour les Washington Wizards, derniers de la conférence Est, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) continue de prouver qu’il est l’un des rookies les plus prometteurs de sa génération. Lors de la défaite face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans (110-98), le pivot français, deuxième choix de la dernière draft, a encore brillé avec un double-double impressionnant :

18 points (6/9 au tir, dont 3/6 à 3-points)

11 rebonds

3 passes décisives

C’est son quatrième double-double de la saison, le plaçant juste derrière Yves Missi (8 double-doubles) parmi les rookies les plus performants dans cet exercice. Malgré une belle complémentarité avec Kyle Kuzma (28 points) et les apports de Jared Butler (17 points) et Carlton Carrington (16 points), Washington a manqué de solutions, notamment en l’absence de Bilal Coulibaly (malade) et Jordan Poole (hanche).

🎯 The three from Alex

🤣 The reaction from JP pic.twitter.com/SVT7fR0EKm — Washington Wizards (@WashWizards) January 5, 2025

Les Wizards enchaînent une deuxième défaite consécutive face aux Pelicans, après un revers 132-120 vendredi dernier. La franchise de Louisiane s’est appuyée sur les performances de C.J. McCollum (25 points), Trey Murphy (22 points) et un triple-double de Dejounte Murray (14 points, 10 rebonds, 12 passes décisives) pour s’assurer la victoire.

Tidjane Salaün : de l’impact au rebond, mais une maladresse persistante

De son côté, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), poste 3/4 des Charlotte Hornets, a connu une soirée mitigée lors de la défaite face aux Cleveland Cavaliers (115-105), les leaders de la NBA devant OKC (15 victoires de suite après leur succès face à Boston). Le Français s’est distingué par sa présence au rebond avec 9 prises, mais sa maladresse au tir reste un frein à son efficacité globale. Il termine la rencontre avec :

6 points (2/8 aux tirs)

9 rebonds

1 passe décisive

1 interception

Salaün, encore en quête de constance, montre cependant des qualités indéniables. Les Hornets, actuellement dans une phase de transition, espèrent que leur rookie saura rapidement trouver son rythme offensif pour aider l’équipe à gravir les échelons dans la conférence Est. Moussa Diabaté, avec le Swarm en G-League, n’a pas joué.

Un #NBASundays en primetime et 5 autres matchs cette nuit, voici le récap' des scores 🏀 🇫🇷 📊

Alex Sarr : 18 PTS, 11 REB, 3 AST

Tidjane Salaün : 6 PTS, 9 REB pic.twitter.com/LPQycB2OCj — NBA France (@NBAFRANCE) January 6, 2025

Alors que les résultats collectifs des Wizards et des Hornets restent décevants, les deux rookies français continuent de gagner en expérience et d’apporter de belles promesses pour l’avenir.