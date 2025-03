Alexandre Sarr marque encore 22 points mais Washington subit une déroute historique face à Indiana

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) continue d’enchaîner les performances individuelles convaincantes avec les Washington Wizards. Mais ce jeudi 27 mars, le Français n’a pas pu empêcher une véritable démonstration offensive des Indiana Pacers, qui se sont imposés 162 à 109, établissant au passage plusieurs records de franchise.

Indiana dans l’histoire, Washington dans le cauchemar

Soirée historique pour les Indiana Pacers à la Capital One Arena. Avec 162 points inscrits, la franchise a signé le match le plus prolifique de son histoire en NBA, explosant son précédent record (157 points). Ce total représente également le plus grand nombre de points marqués dans un match NBA cette saison. À l’adresse (66% de réussite aux tirs, 27/47 à 3-points), à la passe (48 passes décisives), Indiana a littéralement étouffé les Wizards, qui n’ont opposé aucune résistance.

HISTORY FOR THE PACERS ON THE SCOREBOARD!! 🏀 162 PTS (franchise record & most by any team this season)

🏀 48 AST (most by any team this season)

— NBA (@NBA) March 28, 2025

De l’autre côté du terrain, cette raclée a également marqué un triste record pour Washington : jamais les Wizards n’avaient encaissé autant de points dans leur histoire.

Alexandre Sarr, seul rayon de soleil

Seul motif de satisfaction dans les rangs de Washington, Alexandre Sarr a encore montré l’étendue de son talent. L’intérieur français a inscrit 22 points à 8/15 aux tirs, pris 7 rebonds, et aurait pu faire encore mieux s’il n’avait pas manqué un dunk facile dans le troisième quart-temps. Il s’agit de son 9e match à 20 points ou plus cette saison.

Le match d'Alex Sarr 22 POINTS

7 REBONDS

8-15 FG

— NBA France (@NBAFRANCE) March 28, 2025

Depuis le All-Star Break, le Toulousain tourne à 17,5 points de moyenne. Une régularité qui le maintient dans la course au titre de Rookie de l’année, même si Stephon Castle, auteur d’un quasi triple-double face à Cleveland (22 points, 11 rebonds, 8 passes), reste le favori.

Indiana solide candidat au top 4, Washington reste à la peine

Porté par Tyrese Haliburton (29 points) et un collectif impressionnant (9 joueurs à 10 points ou plus), Indiana (43 victoires et 30 défaites) consolide sa quatrième place à l’Est. À l’inverse, les Wizards confirment leur statut de lanterne rouge malgré la progression de Sarr.

Les deux équipes rejoueront samedi : Indiana défiera Oklahoma City, pendant que Washington accueillera Brooklyn dans un duel de cancres.