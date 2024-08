Alexis Peterson, l’Allemande de l’Ohio

A-t-elle une lointaine ancêtre allemande ? A-t-elle grandi dans le Bade Wurtemberg ? A-t-elle même seulement déjà joué pour un club de Bundesliga ? Rien de tout ça… Et à vrai dire, on n’est même pas sûrs qu’elle avait déjà mis le pied en Allemagne auparavant, même pas pour un match d’EuroLeague ou d’EuroCup, puisqu’elle n’avait jamais affronté un club allemand auparavant.

Toujours est-il qu’Alexis Peterson (1,65 m, 29 ans) sera l’une des principales menaces à surveiller pour les Bleues ce mercredi en quart de finale des Jeux Olympiques face à l’Allemagne. « C’est une recrue de taille pour eux, à un poste qui leur manquait », note Jean-Aimé Toupane. Le sélectionneur tricolore ne s’y trompe pas en employant le terme de « recrue » : la native de Colombus (Ohio) fait partie de ces naturalisées bidon, au deal gagnant-gagnant entre une fédération et un joueuse : elle vient combler un besoin d’une équipe nationale, et obtient un passeport européen en échange, ce qui se monnaye plutôt cher sur le marché des transferts.

Avec Team USA en 2023…

Pour le cas d’Alexis Peterson, c’est encore plus absurde. Pas plus tard que l’été dernier, elle défendait les couleurs américaines en 3×3. Rêvant d’un spot pour Paris 2024, elle a porté à 68 reprises le maillot de Team USA en compétition officielle. Mais la porte olympique s’est ouverte ailleurs… « J’ai parlé aux personnes de la fédération allemande », confiait-elle la semaine dernière à Villeneuve-d’Ascq, juste avant d’affronter les… États-Unis en phase de poule. « Je suis très heureuse qu’ils m’aient choisi car il y a beaucoup de meneuses ! » Des discussions entamées en août dernier, elle qui portait encore le maillot américain lors d’un tournoi à Edmonton les 29 et 30 juillet 2023… « Il a fallu neuf mois pour que j’obtienne mon passeport. J’ai reçu l’appel fin mai pour me dire qu’il était prêt. »

De quoi densifier la montée en puissance du basket allemand, incarnée par les sœurs Sabally, qui a mis en place un plan Berlin 2026, en vue de la Coupe du Monde organisée à domicile dans deux ans. « Elle est fantastique », savoure la sélectionneuse, Lisa Thomaidis. « C’est un renfort parfait pour notre équipe. Elle nous convient parfaitement, c’est tout ce que nous espérions. » La meneuse équilibre le jeu de la Mannschaft et s’est imposée comme la parfaite lieutenante de Satou Sabally avec 13,3 points à 41%, 2,7 rebonds et 5,7 passes décisives.

« Avec l’Allemagne pour longtemps ! »

Ancienne star LFB, passée durant trois saisons par Angers et Basket Landes, détentrice du record historique à l’évaluation sur un match (50 en avril 2023 avec Angers), Alexis Peterson espère agrandir son empreinte en France lors de ce quart de finale aux Jeux Olympiques, avant de s’envoler vers d’autres cieux, probablement à Polkowice (Pologne). « Ces JO représentent une incroyable aventure pour moi ! Je suis là aux Jeux, je représente l’Allemagne et je suis ici pour performer du mieux possible. Chacun sa route, tout le monde suit un chemin différent. Mais je suis arrivée là, et je compte bien en profiter pleinement. » Sans que cela ne soit la seule aventure d’un été… « Je suis avec l’Allemagne pour longtemps ! » Sauf pour cet été, espérons.