Amath M’baye bat son record de points de la saison et le CSKA Moscou reste en tête

Dans une Megasport Arena de Moscou bien garnie, le CSKA Moscou n’a fait aucune faveur au MBA Moscou lors du derby moscovite. Grace à cette victoire, le CSKA Moscou conserve son fauteuil de leader en VTB League (17 victoires et 2 défaites). Les joueurs de la capitale se sont bien repris après leur revers chez le Zénith Saint-Pétersbourg (82-78) du 7 décembre dernier.

Maladroits à 3-points (4/22) ce dimanche, le CSKA Moscou s’est rapproché du cercle pour tenter 33 lancers francs, avec une belle réussite (30/33, soit 90,9%). Inspiré suite à son double-double contre le Zénith (18 points et 12 rebonds), Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans, 10,3 points et 3,4 rebonds en 24 minutes de moyenne) a réalisé ce dimanche sa meilleure prestation cette saison en inscrivant 20 points à 6/9 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, en plus de ses 2 rebonds et 4 passes décisives. A ses côtés à l’intérieur, son compatriote Livio Jean-Charles (2,06 m, 31 ans, 9,4 points et 4,2 rebonds en 20 minutes) a inscrit 10 points à 3/7 et pris 2 rebonds en 22 minutes. Le duo français, complété aux entraînements par Maxim Ilvovskiy (2,01 m, 22 ans, 6,7 points et 5,4 rebonds en 19 minutes après 13 matches de Superligue russe), enchaînera ce mercredi face au neuvième de VTB League, Samara.

Louis Labeyrie quatrième avec Kazan

Au classement de la VTB League, le CSKA Moscou est devant le Zénith Saint-Pétersbourg avec un bilan identique. Le nouveau club d’Aleksa Avramovic (15 points en 18 minutes face au MBA Moscou, 14,4 points de moyenne par match) conserve un point-average positif sur le club détenu par Gazprom. En effet, le CSKA s’est imposé de 6 points le 13 octobre dernier (77-83) avant de perdre de 4 points (82-78) il y a peu.

Au classement, le Lokomotiv Kuban Krasnodar et l’UNICS Kazan suivent avec 14 victoires et 5 défaites). Absent depuis le 4 décembre, Louis Labeyrie (2,09 m, 32 ans) n’a pas participé à la large victoire des siens face au cinquième du classement, Novgorod (102-66). L’ancien joueur de Monaco et l’ASVEL Marcos Knight a signé une nouvelle grosse performance en championnat (29 points à 11/15 aux tirs et 6 rebonds en 21 minutes). Ismaël Bako a ajouté 8 points et 8 rebonds en 22 minutes. Champion de VTB League en 2023, Louis Labeyrie tourne à 8,4 points et 5,2 rebonds en 20 minutes de moyenne après 13 matches cette saison.