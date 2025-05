Amine Noua et Jonathan Rousselle prolongent l’espoir de maintien de Grenade

17e sur 18 à deux journées de la fin du championnat espagnol, le Coviran Granada peut encore rêver de maintien et même d’une quatorzième place grâce à sa victoire du week-end. Les Andalous l’ont emporté 91-82 face à Breogán quand dans le même temps, ses trois concurrents pour le maintien, qui comptent encore deux victoires d’avance, ont perdu.

Côté grenadin, les héros du match sont les deux Français de l’équipe : Amine Noua (2,02 m, 28 ans) et Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans). Après leurs 42 points cumulés la semaine dernière contre Bilbao, l’ailier et le meneur tricolores en ont cette fois additionné 35. En 31 minutes, Amine Noua a rapporté 19 points malgré un manque d’adresse notable (4/9 à 2-points, 1/6 à 3-points). Mais l’ailier-fort a fait parler ses qualités athlétiques pour se rapprocher du cercle et provoquer les fautes de ses adversaires, impuissants, et ainsi apporter aux lancers francs (8/8). Son impact sous le cercle (5 rebonds) et dans la distribution (3 passes) a aussi été précieux pour les locaux.

😍 Buenos días, después de vivir una nueva victoria en el Palacio da gusto empezar la semana.#GranadaEsÉlite#ContigoFundación pic.twitter.com/NZYU9E91Rk — Coviran Granada (@CoviranGranada) May 19, 2025

Son compatriote a lui été plus en phase avec son shoot. En 27 minutes, Jonathan Rousselle a rapporté 16 points à l’écurie grenadine, à 4/7 à 2-points et 2/3 à 3-points. Une ligne complète à laquelle le vétéran ajoute 4 rebonds et 5 passes décisives, notamment pour son coéquipier finlandais Elias Valtonen (21 points), bon pour attaquer le cercle.

L’opération maintien reste encore possible bien qu’elle semble improbable, car les Andalous n’ont que partiellement leur destin en main. Pour rester dans l’élite, Grenade doit impérativement remporter ses deux derniers matchs – à Madrid face au Real puis contre Andorre – tout en espérant deux défaites pour au moins l’un des trois clubs classés au-dessus : Gérone, Bilbao et Lleida. Une chose est sûre : Amine Noua, Jonathan Rousselle et leurs coéquipiers semblent déterminés à faire leur part du travail.