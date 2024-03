Ana Suarez va quitter La Roche Vendée pour Lattes-Montpellier

Ana Suarez (1,70 m, 36 ans) a annoncé sur le vendredi 8 mars son départ de La Roche Vendée Basket à l’issue de la saison 2023-2024. La meneuse espagnole va cependant rester en France et en Ligue Féminine de Basket (LFB). Selon nos informations et celles de Ouest-France, l’ancienne joueuse de Tarbes, Nantes-Rezé et Basket Landes a signé à Lattes-Montpellier.

Alors que la fin de saison 2023-2024 approche, Lattes-Montpellier a déjà presque rempli ses objectifs, à savoir se qualifier pour les playoffs LFB et l’EuroCup. De quoi convaincre une solide joueuse LFB de rejoindre le club héraultais, qui comble saison après saison le déficit cumulée jusqu’en 2021.

Alors qu’elle fêtera ses 37 ans en début de saison prochaine, Ana Suarez continue d’être performante en LFB (11,3 points à 37,1% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 5,6 passes décisives en 32 minutes en LFB cette saison).