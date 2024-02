Anadolu Efes – Fenerbahçe, un duel Beaubois – Noua en finale de Coupe de Turquie

L’Anadolu Efes et le Fenerbahçe se retrouveront en finale de la Coupe de Turquie ce dimanche à Konya. Les deux équipes stambouliotes ont respectivement battu le Pinar Karsiyaka Izmir (81-77) et le Besiktas Istanbul (99-68) ce vendredi en demi-finales.

La victoire a été plus compliquée à se dessiner pour l’équipe de Rodrigue Beaubois (4 points à 2/6 aux tirs en 24 minutes) qui a pu compter sur un Shane Larkin inspiré (23 points à 7/11, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d’évaluation) pour se défaire des adversaires. Ce dimanche à 15h30 heure locale, les champions d’Europe 2021 et 2022 retrouveront leurs rivaux et voisins du Fenerbahçe. La formation de Sarunas Jasikevicius menait déjà 32 à 8 après 10 minutes de jeu. Bien que qualifié pour évoluer en BSL, Amine Noua ne faisait pas partie des cinq étrangers sélectionnés pour jouer en quarts de finale et demi-finales.