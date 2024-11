[Analyse] Quelle équipe de France avec Frédéric Fauthoux ?

Frédéric Fauthoux va coacher son premier match en équipe de France masculine ce jeudi 21 novembre. A Limassol, il va tenter de mener les Bleus à la victoire en match de qualification à l’EuroBasket 2025.

Frédéric Fauthoux a été un joueur reconnu avant de devenir un coach référencé. En partenariat avec BeBasket, Process Corporation s’est intéressé à ce qui caractérise son basket à la JL Bourg, où il travaille depuis 2022. Les frères Vincent ont ainsi décrypté son jeu de transition, le spacing important en attaque, ses principes offensifs sur écran porteur et non porteur, l’utilisation des Gortat screens et une touche côté régulièrement jouée. C’est à voir ci-dessous :