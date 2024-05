Ancien joueur de Gravelines-Dunkerque, Darius Morris est décédé à 33 ans

Ancien joueur NBA venu conclure sa carrière à Gravelines-Dunkerque en 2020, Darius Morris s’est éteint cette semaine à l’âge de 33 ans. Son corps sans vie a été retrouvé jeudi informe TMZ.

We are heartbroken by the passing of Darius Morris 💜 pic.twitter.com/jkTs2VrKb6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 4, 2024

Drafté en 41e position en 2011 par les Lakers, le natif de Los Angeles a porté les couleurs de sa ville d’origine pendant ses deux premières saisons professionnelles, aux côtés de Kobe Bryant. Ensuite passé par les Sixers, les Clippers, les Grizzlies et les Nets, il a disputé 141 matchs NBA dans sa carrière, pour 3,3 points et 1,4 passe décisive de moyenne.

Après quatre saisons ensuite passées entre la G-League, la Russie et la Chine, Darius Morris a débarqué dans une équipe du BCM en perdition, lestée de huit défaites consécutives, début janvier 2020. Initialement embauché en tant que pigiste médical Hamady Ndiaye, il avait rapidement été prolongé jusqu’à la fin de la saison. En 7 matchs de Betclic ÉLITE, avant le Covid, il a affiché des moyennes de 10,1 points à 37%, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives pour 8,7 d’évaluation. En dehors des parquets, il a laissé l’image d’un homme discret et poli aux salariés du club maritime. « C’était un super gars, très gentil et disponible, quelqu’un de vraiment bien », indique l’un d’entre eux.