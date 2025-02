Ancien meilleur shooteur de Betclic ÉLITE, Keith Hornsby prend sa retraite

Ancien shooteur de Boulogne-Levallois (2021/22) et Nanterre (2022/23), toujours performant en Betclic ÉLITE (n°1 à 3-points lors de sa saison aux Mets avec 49% de moyenne, 12,8 points en 65 matchs de championnat), Keith Hornsby a annoncé sa retraite à l’âge de 32 ans.

Professionnel depuis 2016, le natif de Williamsburg aura connu une carrière relativement courte en Europe. Longtemps resté en G-League avec les Texas Legends, il a débarqué sur le Vieux Continent en 2019 et a évolué en Pologne, Allemagne, France, Lituanie et Espagne. Sa dernière expérience aura été un passage à Bilbao en début d’année 2024 (10,4 points en 20 matchs).

« Je dois remercier le basket pour quasiment tous les aspects de ma vie », a-t-il écrit dans son post d’adieu. « Il m’a pratiquement tout donné, les moments les plus exaltants et les plus difficiles, de grands succès, beaucoup d’échecs. Le basket m’a forcé à grandir en tant qu’athlète, mais bien plus important encore, en tant que personne ! […] Il nous a permis, avec ma famille, de découvrir cinq pays différents. Notre adorable fille Lilah est née à Paris, à Neuilly-sur-Seine exactement pour tous les Parisiens) ! […] En ce qui concerne ma carrière, je n’ai aucun regret. Même s’il y a eu plusieurs moments d’incertitude, les choses semblaient toujours s’arranger pour le mieux, que ce soit pour la famille ou sur le terrain. Tout arrive pour une raison. Je n’ai jamais beaucoup aimé cette expression, mais elle trouve un peu de sens ici. Le fait que ma dernière expérience ait été dans le meilleur championnat européen, la Liga Endesa, me donne un sentiment de paix et de satisfaction que je n’aurais pas pu anticiper avant de raccrocher. »

Keith Hornsby a d’ores et déjà retrouvé son ancienne fac, Louisiana State. Il a intégré le staff des Tigers en tant que préposé au scouting, « et tout ce dont ils auront besoin », précise-t-il. « On verra ce que le futur me réserve. »