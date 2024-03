Andell Cumberbatch, un champion de NM1 à Hyères-Toulon

Andell Cumberbatch (1,97 m, 30 ans) vient de rejoindre Hyères-Toulon. Arrivé dans le Var ce mardi 19 mars, l’ailier va faire ses débuts avec le HTV ce vendredi 22 mars contre Loon-Plage, en Nationale 1 (NM1).

Au sein du Hyères-Toulon Var Basket, Andell Cumberbatch remplace le Lituanien Mantvydas Staniulis. Ce dernier, lui même remplaçant médical, a été touché à l’aponévrose rapporte Var-Matin. L’ancien joueur de Vichy et Nancy connaît la Nationale 1 pour avoir joué à Rouen la saison passée, avec qui il a remporté le titre de champion 2023. Au RMB, cet ailier étasunien dépourvu de tirs à 3-points (aucun tenté en match en 2022-2023) mais d’un gros volume de jeu est arrivé au cours de l’hiver. En 17 matches, cet ancien joueur des championnats tchèque, chypriote, autrichien, israélien et belge a tourné à 13,8 points à 56,3% de réussite aux tirs, 7,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 18,1 d’évaluation en seulement 22 minutes. « Même en Pro B, il était au-dessus donc quand t’as un gars comme ça qui arrive en NM1 alors que tu joues déjà les premières places, c’est un vrai plus, nous avait indiqué son coéquipier Benoit Injai. Il ne fait pas de vagues, il fait son truc. Hyper cool aussi. »



Rentré chez lui dans le New Jersey pour régler des problèmes familiaux, Andell Cumberbatch n’a plus rejoué en compétition depuis 11 mois. C’est le deuxième renfort de la deuxième phase pour le groupe de Jean-Louis Borg, deuxième du groupe A de NM1 avec 7 victoires en 11 matches, après Igor Mintogo.