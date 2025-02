Andrew Albicy en patron pour sortir Valence à la Copa del Rey

Gran Canaria, hôte de cette édition de la Copa del Rey, s’est imposé avec autorité face à Valence en quart de finale (79-65). Le collectif dirigé par Jaka Lakovic a dominé son sujet, notamment grâce à un Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) omniprésent et un Mike Tobey ultra efficace.

Dès le début du match, les insulaires ont pris les devants avec des tirs primés de Thomasson et Albicy (13-8). La tentative de réajustement de Pedro Martínez, en changeant tout son cinq de départ, n’a pas suffi à enrayer la dynamique de Gran Canaria. Malgré une réaction de Valence en fin de premier quart (19-15), la défense des locaux et l’adresse de Thomasson (11 points en première mi-temps) ont permis à Gran Canaria de creuser un premier écart significatif à la pause (40-31).

Andrew Albicy mène la danse

Au retour des vestiaires, Jean Montero a tenté de relancer Valence (45-40), mais Gran Canaria a rapidement repris le contrôle du match. Mike Tobey a imposé sa domination dans la raquette, permettant à son équipe d’atteindre un avantage conséquent (57-41). Andrew Albicy, en chef d’orchestre, a parfaitement dirigé l’attaque tout en assurant un énorme travail défensif. Il en était déjà à 11 points, 5 passes décisives, 3 interceptions et un différentiel de +18 à la 25e minute de jeu.

Malgré une dernière tentative de révolte menée par Montero et Jones (69-57), Valence n’a jamais pu revenir à hauteur. Une faute technique de Matt Costello, éliminé pour cinq fautes personnelles, a scellé définitivement le sort du match. Gran Canaria a géré la fin de rencontre en maintenant son avance jusqu’au coup de sifflet final (79-65).

Un collectif impressionnant

Gran Canaria a impressionné par sa maîtrise collective. L’équipe a délivré 20 passes décisives et affiché un exceptionnel 70% de réussite dans les tirs de champ. De plus, la défense insulaire a muselé une attaque valencienne habituellement prolifique (96 points de moyenne en Liga Endesa), la limitant à seulement 65 points.

Avec cette victoire, Gran Canaria rejoint le dernier carré et confirme ses ambitions dans cette Copa del Rey. L’équipe de Jaka Lakovic, où l’on retrouve également Pierre Pelos (9 points à 4/7 aux tirs et 3 rebonds pour 13 d’évaluation en 15 minutes) – Mehdy Ngouama ne joue qu’en EuroCup – affrontera le Real Madrid ce samedi soir et rêve de l’exploit à domicile.