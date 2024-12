Angers fait un grand pas vers les 1/8e, Charnay à égalité et Tarbes en difficulté

Les playoffs de l’EuroCup féminine ont démarré ce mercredi et les trois premières équipes françaises à entrer en lice en 1/16e de finale ont connu des soirées contrastées.

Angers prend une belle option sur les 1/8e

Angers s’en est le mieux sorti avec une victoire de 26 points (86-60) contre les Polonaises de Sosnowiec. Après une semaine de défaites contre l’ASVEL Féminin en Coupe et championnat, l’équipe d’Aurélie Bonnan a fait l’écart peu à peu avant de largement distancer ses adversaires en fin de troisième quart-temps. « Comme par hasard quand on défend, on trouve de l’adresse en attaque avec du rythme », a apprécié Aurélie Bonnan dans les colonnes de Ouest-France. « C’est un bon match même si on n’a perdu un peu trop de ballons à mon goût. Le retour de (Marine) Dursus nous fait beaucoup de bien. » La jeune arrière, blessée dernièrement, a fini à 20 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation en 26 minutes. Sans Joy Adams (1,80 m, 31 ans), l’UFAB 49 prend une belle option sur la qualification en 1/8e de finale.

Tout reste à faire pour Charnay

Pour Charnay, tout reste à faire. Comme Angers, le CBBS a réalisé un formidable début de saison 2024-2025. Mais comme Angers, le CBBS tire un peu la langue en cette fin d’année 2024. Face au club basque de Saint-Sébastien, l’IDK Euskotren, la rencontre a été très disputée mais les visiteuses ont été bien plus souvent devant (30 minutes en cumulé, contre 4 minutes 29 pour les Françaises). Et si ces dernières ont compté jusqu’à 10 points d’avance, les deux équipes se sont quittées sur un égalité (68 partout). Ainsi, c’est le vainqueur du match retour qui passera au tour suivant.

Tarbes a du pain sur la planche pour renverser la vapeur

Pour Tarbes, il faudra remonter un déficit de 15 points à domicile. A Keltern en Allemagne, le TGB a souffert d’inefficacité offensive après la pause (20 points inscrits en 20 minutes) et particulièrement durant les 15 dernières minutes. En effet, jusque là l’équipe de François Gomez avait globalement été devant au score (31-35, 27′). Mais les locales ont infligé un 13-0 à leurs visiteuses pour pointer à +9 (44-35) après 29 minutes de jeu. En confiance, elles ont maintenu et accentué leur avance en serrant la vis un peu plus fort en défense. Le TGB termine avec 35% de réussite aux tirs, 17 balles perdues pour 11 passes décisives et aussi seulement 4 lancers francs tentés seulement. Il faudra renverser la vapeur Quai de l’Adour mercredi prochain.

Ce jeudi, Lattes-Montpellier (face à Klaipeda), l’ASVEL Féminin (chez le Kibirkstis Vilnius) et Villeneuve d’Ascq (au CSM Constanta) tenteront de bien lancer leur 1/16e de finale.