La colère d’Aurélie Bonnan malgré la qualification d’Angers en 1/8e de l’EuroCup

À la suite d’une transition rapide angevine, Laura Mendez (1,73 m, 23 ans) a marqué le panier de la victoire à seulement 3 secondes de la fin lors du 1/16e de finale retour d’Angers en EuroCup féminine. Ainsi, sur l’ensemble de ses deux matches contre les Polonaises Zaglebie Sosnowiec (+28 au total), l’UFAB s’est qualifiée pour les 1/8e de finale de la compétition, rejoignant ainsi l’ASVEL féminin, Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier.

Si les Angevines s’étaient facilement imposées au match aller (86-60), elles ont éprouvé beaucoup plus de difficultés en Pologne pour le retour. La formation d’Aurélie Bonnan a été dominée durant 35 minutes, avant d’inverser la tendance dans un 4e quart-temps dévastateur pour les Polonaises (21-36). Les joueuses locales menaient encore 78 à 69 à 5 minutes de la fin du match. Mais les coéquipières de Marine Dursus (1,76 m, 19 ans) ont faire mal sur les tirs extérieurs dans cette dernière période, à l’instar d’Axelle Merceron (17 points dont 3/4 à 3-points).

Young and furious 😳

Do not let Marine Dursus’ age deceive you 😉#EuroCupWomen x @ufab49 pic.twitter.com/rBDFNZcaxG

— EuroCup Women (@EuroCupWomen) December 19, 2024