Angers sans sa leader Joy Adams pour plusieurs semaines

L’UFAB, le club d’Angers, devra faire face à un nouveau défi de taille après la blessure de l’une de ses leaders, Joy Adams (1,80 m, 31 ans). Cette dernière, victime d’une douleur au mollet lors de la rencontre contre le Panathinaïkos, devrait être éloignée des terrains pendant plusieurs semaines indique Ouest-France. Une absence qui risque de perturber l’équilibre de l’équipe alors que la saison en LFB et en EuroCup continue.

PROFIL JOUEUR Joy ADAMS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 180 cm Âge: 31 ans (28/05/1993) Nationalités:

Joy Adams, arrivée cet été après une première saison en France à La Roche Vendée, s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures joueuses de la LFB. Avec des statistiques impressionnantes (11,5 points à 46,8% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 2,5 interceptions pour 17 d’évaluation en 32 minutes en championnat), l’ailière américaine s’est montrée indispensable pour l’UFAB. Son impact va bien au-delà de ses chiffres : véritable moteur du collectif, elle est aussi une leader vocale, comme l’a démontré son rôle même lorsqu’elle était contrainte de suivre la rencontre contre Charnay depuis le banc.

La blessure de l’ancienne pensionnaire de l’Université d’Iona (NCAA) arrive à un moment délicat pour l’UFAB, qui reste sur deux défaites consécutives en championnat contre Basket Landes et Charnay après un début de saison remarquable (5 victoires en 5 matches). Avec un effectif déjà réduit, la coach Aurélie Bonnan doit trouver une nouvelle dynamique, et redistribuer les minutes de jeu. Dans ce contexte, Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 25 ans) a pris la relève dans le cinq majeur face à Charnay, réalisant une belle prestation avec 16 points et 5 rebonds, mais son profil diffère de celui de Joy Adams.